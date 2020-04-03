ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم 250 جرام حشيش و5500 قرص مخدر

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة من ضبط 4 عناصر إجرامية، بكمية من المخدرات.تم ضبط المتهمين حال ترددهم على دائرة المركز، وبحوزتهم 5500 قرص كبتاجون مخدر، وكمية من مخدر الحشيش 250 جراما، ومبلغ مالي، و6 هواتف محمولة.بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الترويج للمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.