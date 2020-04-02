وزير الإعلام: كورونا وصل جميع المحافظات باستثناء اثنتين

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن نسبة شفاء من فيروس كورونا جيدة جدًا بشهادة منظمة الصحة العالمية، وعلى المواطنين أن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، معقبًا: "مفيش حد بيساعد حد في الوقت دا خالص، كل دولة قفلت حدودها على نفسها".وأضاف "هيكل"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن جميع المحافظات بها إصابات بفيروس كورونا، ماعدا محافظة أو محافظتين منهما محافظة الوادي الجديد.ولفت إلى أنه لا توجد اجتماعات مجلس وزراء حاليًا إلا عن طريق الفيديو كونفرنس، وهذا إجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.