رئيس الوزراء: 1000 عيادة متنقلة تجوب المحافظات تحسبًا لأي طارئ

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه تم الاتفاق مع وزيرة الصحة على توفير 1000 سيارة إسعاف عبارة عن عيادة متنقلة، جاهزة ومستعدة للتعامل مع أي طاريء في جميع المحافظات.وناشد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، المواطنين بعدم الانتظار لآخر وقت قبل تطبيق الحظر، في الشارع، حتى لا يحدث تكدس على وسائل المواصلات العامة.وأضاف:"كل واحد يقضي احتياجاته الطبيعية، ويعود إلى البيت لا يجب أن ينتظر لآخر الوقت".وأوضح أنه تم توفير قطارات، تصل أحيانا بعد ساعات الحظر، وتم الاتفاق والتنسيق مع الداخلية لمساعدة الركاب على العودة إلى أماكن سكنهم، بوسائل آمنة.وأكد أن انتشار فيروس كورونا ما زال في إطار لا يزيد ولا يتطور إلى سيناريوهات قاتمة.