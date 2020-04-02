إخلاء سبيل متهمين بحيازة مطهرات مجهولة فى القاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل شخصين ضبطت بحوزتهما مطهرات مجهولة المصدر لمكافحة فيروس كورونا بالتجمع الأول، بضمان محل إقامتهما، على ذمة القضية، ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة الغش التجاري، وطلبت التحريات حول الواقعة، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وإعدامها.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد سمير مجدى، مفتش قطاع القاهرة الجديدة، مفاده ورود معلومات بقيام شخصين ببيع مطهرات كحولية مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات بأسعار مرتفعة داخل مدينة الرحاب ودائرة القسم، مستغلين احتياج المواطنين للمطهرات في تلك الأيام لمواجهة فيروس كورونا.وأضافت التحريات أنهما قاما بإحضار بعض السوائل مجهولة المصدر وتمت تعبئتها وإعدادها للبيع للجمهور على أنها مطهرات مطابقة للمواصفات القياسية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، وبعد تقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين وبحوزتهما سيارة بها نحو 250 لتر مواد سائلة مجهولة المصدر معبأة داخل عبوات مدونة عليها مطهرات وكحول إيثيلي 70%.بسؤالهما عن مصادر تلك المضبوطات اعترفا بقيامهما بتعبئة بعض السوائل والمطهرات وتعبئتها داخل عبوات وبيعها للجمهور على أنها مطهرات مضادة للفيروسات، وتم تحرير محضر بالواقعة.