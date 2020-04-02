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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخلاء سبيل متهمين بحيازة مطهرات مجهولة فى القاهرة الجديدة

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:40 م
إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
داليا عبد الباسط
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قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل شخصين ضبطت بحوزتهما مطهرات مجهولة المصدر لمكافحة فيروس كورونا بالتجمع الأول، بضمان محل إقامتهما، على ذمة القضية، ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة الغش التجاري، وطلبت التحريات حول الواقعة، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وإعدامها.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد سمير مجدى، مفتش قطاع القاهرة الجديدة، مفاده ورود معلومات بقيام شخصين ببيع مطهرات كحولية مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات بأسعار مرتفعة داخل مدينة الرحاب ودائرة القسم، مستغلين احتياج المواطنين للمطهرات في تلك الأيام لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت التحريات أنهما قاما بإحضار بعض السوائل مجهولة المصدر وتمت تعبئتها وإعدادها للبيع للجمهور على أنها مطهرات مطابقة للمواصفات القياسية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، وبعد تقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين وبحوزتهما سيارة بها نحو 250 لتر مواد سائلة مجهولة المصدر معبأة داخل عبوات مدونة عليها مطهرات وكحول إيثيلي 70%.

بسؤالهما عن مصادر تلك المضبوطات اعترفا بقيامهما بتعبئة بعض السوائل والمطهرات وتعبئتها داخل عبوات وبيعها للجمهور على أنها مطهرات مضادة للفيروسات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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