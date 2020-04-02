إرسال عينة من مخدر الاستروكس للمعمل الكيماوي لفحصه

أمرت نيابة السلام بإرسال عينة من مخدر الاستروكس المضبوط بحوزة عاطل بهدف ترويجه بدائرة القسم للمعمل الكيماوى لفحصه.وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهم "أحمد.م"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج مخدر الاستروكس بمنطقة السلام، وكانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، أكدت قيام "أحمد.م"، بحيازة وإحراز مخدر الاستروكس بقصد الاتجار بدائرة قسم السلام.عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الاستروكس، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.