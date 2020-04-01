الكويتية حياة الفهد تنفي مطالبتها بطرد العمالة المصرية: «مستحيل أسيء لمصر»

نفت الفنانة الكويتية حياة الفهد، ما تردد بشأن مطالبتها بطرد العمالة المصرية من دولة الكويت، قائلة: "والله ما قلت.. وتحية كبيرة جدًا لمصر.. أنا تعلمت الفن من المصريين ومن علمونا ودرسوا لنا مصريون".وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية المصرية، أنها لا تلوم العمالة التي تعمل بالكويت خارج إطار القانون ولكن تقصد "تجار الإقامات".وتابعت: "دولة الكويت توجد لديها جنسيات من مختلف أنحاء العالم.. وتوجد بها عمالة خارج إطار القانون، دخلوا الدولة عن طريق تجار الإقامات ممن يضرون الوطن".وأكدت الفنانة الكويتية، أنها لم يخطر على بالها أن تسيء إلى مصر أو أي دولة عربية، مشددة على أن الكويت لا تستطيع أن تستغني عن أي من العمالة لديها.‎