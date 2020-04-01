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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مساعدات مالية للماليزيين للتخفيف من تداعيات كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:51 ص
كورونا
كورونا
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بدأت ماليزيا، اليوم الأربعاء، عملية توزيع المساعدات المادية لشعبها بجميع طبقاتهم، ضمن جهود الحكومة، للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والصعوبات التي يواجهها فى ظل هذه الأزمة الصحية.

وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية، أن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين أعلن مؤخرًا عن حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة باسم "حزمة العناية بالشعب" لتساعد بدورها على حماية رفاهية الشعب ودعم الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تعزيز اقتصاد البلاد.

وكانت ماليزيا قد سجلت أمس 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي فيها إلى 2766 إلى جانب 43 وفاة.

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