معدل البطالة بمنطقة اليورو يبلغ أدنى مستوى

انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في 12 عامًا في فبراير، وهو الشهر الذي سبق البدء في تطبيق إجراءات احتواء فيروس كورونا على نطاق واسع في أنحاء أوروبا.وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الأربعاء، إن معدل البطالة كان 7.3 بالمائة في دول منطقة اليورو التسع عشرة، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2008.وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، قد توقعوا ألا يتغير المعدل عن 7.4 بالمائة المسجل في يناير.وبلغ معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين 6.5 بالمائة من قوة العمل، دون تغيير عن يناير ومتمسكًا أيضا بأدنى معدل مسجل منذ بداية البيانات الشهرية في فبراير 2000.وتراوح معدل البطالة من اثنين بالمائة في التشيك و2.9 بالمائة في هولندا وبولندا إلى 13.6 بالمائة في إسبانيا و16.3 بالمائة في اليونان.