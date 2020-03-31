خلال فترة الحجر الصحي.. «تضامن بورسعيد» تؤكد رعايتها لمصابي كورونا

قالت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد إن المديرية تعمل على توفير احتياجات المواطنين الذين دخلوا الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، من مواد غذائية وسلع وأدوية وخلافه، وتابعت: "وسنعمل على توفير مبالغ مالية للمواطنين الذين يعملون باليومية".وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية المصرية، أنها تعمل بالتنسيق مع باقي الجهات لتلبية احتياجات المواطنين الذين دخلوا في الحجر الصحي بالمحافظة، حتى الأدوية ونتواصل معهم بشكل دائم.