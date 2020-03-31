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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ابنة الفنان حمدي غيث تكشف جوانب إنسانية في حياة والدها

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:08 م
الراحل حمدي غيث
الراحل حمدي غيث
أحمد عبد العزيز
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قالت ميادة غيث، ابنة الفنان الراحل حمدي غيث، إن والدها كان شديد في المنزل، ولكنه كان يأخذ بعض الأمور بديمقراطية مع الأسرة، ولكن الأشياء البسيطة، أما القرارات المصيرية كانت في يده.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن والدها كان إنسان جاد في عمله ومتقن جدا لعمله، وكان يحترم المواعيد بشكل مقدس.

ولفتت "ميادة"، إلى أن والدها كان أكبر من عمها "عبدالله غيث"، موضحة أن والدها كان يتعامل مع شقيقه "عبدالله" كأب وصديق، رغم أن فارق العمر بينهما 4 سنوات فقط.

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