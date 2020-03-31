أسقف منفلوط يلقى عظة روحية من دير الأمير تادرس

وقرر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس "كورونا"، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.





ألقى الأنبا ثاوفيلس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمدينة منفلوط، شمال محافظة أسيوط، عظة روحية عبر خدمة البث المباشر، وذلك من دير القديس الأَمير تادرس الشطبي بمنفلوط.يأتي ذلك في إطار حرص نيافته على التواصل مع الأقباط بالإيبارشيّة، عقب قرار تعليق كافة الأنشطة وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين للحد من التجمعات.