مسؤول بـ«الصحة العالمية»: معدل الإصابات بكورونا في مصر جيد

قال الدكتور علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مصر في مرحلة جيدة في طور انتشار الفيروس، حيث إنه تم اكتشاف الفيروس منذ حوالي 6 أسابيع، وعدد الإصابات مازال في نطاق الـ 600 حالة إصابة وهو مؤشر جيد.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك التزام معقول من المواطنين المصريين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن استجابة وزارة الصحة جيد جدًا في مراحل تجهيز المستشفيات والأسرة وكذلك دور الإعلام وتجديده لبيانات الصحة.وتابع، أنه من المتوقع الإعلان عن حالات إصابة جديدة اليوم وغدًا من قبل وزارة الصحة وهي تراكمات من فترة قديمة، حيث إن فترة حضانة الفيروس من يومين إلى 14 يوما وهم من المخالطين الموضوعين تحت التقصي، مناشدا المواطنين بتجنب الزحام وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية للحكومة: "رجاءً الناس تقعد في البيت على قد ما تقدر الفترة اللي جايه".