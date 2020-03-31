إحالة متهمين بالشروع في قتل سائق بالشرابية للجنايات

قررت نيابة الشرابية اليوم الثلاثاء، إحالة مسجلين خطر لمحكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل سائق بسبب خلافات مالية بينهما.كان قسم شرطة الشرابية، تلقى بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة وإصابة سائق بدائرة القسم، وبالانتقال لمكان الواقعة تم التأكد من صحة البلاغ وإجراء التحريات، تبين حدوث مشاجرة بين المتهمين "عليوة. ط" مسجل خطر، و"حسان. ا" مسجل خطر وأحد الأشخاص، بسبب خلافات مالية بينهما، تعدى خلالها المتهمين بالضرب على المجني عليه محدثين إصابته بجرح قطعى بالوجه بسلاح أبيض سكين.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، بحوزة المتهم الثاني سلاح أبيض سكين المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم.