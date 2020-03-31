طلب التحريات حول اتهام 3 أشخاص بسرقة السيارات بنطاق القاهرة الجديدة

طلبت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، سرعة وصول تحريات المباحث الجنائية، في واقعة اتهام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بمدينة بدر بنطاق القاهرة الجديدة، للوقوف على ملابسات الواقعة.ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، في كشف لغز سرقة السيارات بمدينتي بدر والشروق بعد القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات في مدينة "بدر" تمكنوا من سرقة (6) سيارات وإخفائها.ترجع تفاصيل الواقعة إلى إخطار اللواء خالد عزب، مدير أمن قطاع القاهرة الجديدة، والعميد عمرو إبراهيم، مدير مباحث قطاع القاهرة الجديدة، في نجاح مباحث قسم شرطة مدينة بدر بالتعاون مع مباحث قسم شرطة الشروق، بإلقاء القبض على (3) متهمين بسرقة السيارات في مدن شرق القاهرة "القاهرة الجديدة، بدر، الشروق".كانت بداية الواقعة بورود معلومات لمباحث قسم شرطة مدينة بدر، تفيد بقيام عاطلين وميكانيكي بسرقة السيارات، وإخفائها داخل مخزن ملك المتهم الثالث بحي "الصفوة" الثاني سابقًا، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب وقائع سرقة السيارات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.