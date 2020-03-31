اعدام 1.5 طن أسماك فاسدة بالسلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، بإعدام 1.5 طن أسماك فاسدة تم ضبطها داخل ثلاجة بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة، بعد ما ورد تقرير المعامل المركزية بوزارة الصحة وتبين أنها غير صالحة للاستخدام الآدمى.وكانت حملة تموينية، قد نجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، لحيازته 1.5 طن "أسماك" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها بالأسواق، مُدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.