جامعة أسيوط: نجاح تقنيات الكي فعالة أمام مختلف أنواع الأورام

شارك الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، ضمن لجنة المناقشة لرسالة دكتوراه مقدمة من الطبيب أسامة علي زرزور، المدرس المساعد بقسم الأشعة التشخيصية بمعهد جنوب مصر للأورام بالجامعة، بعنوان " دور تقنيات الكي الموجهة بالتصوير الإشعاعي في علاج أورام العظام والأنسجة الرخوة ".



جامعة أسيوط

وضمّت لجنة المناقشة كذلك كلًا من الدكتور عبد الكريم حسن عبد الله، والدكتور مصطفي الشرقاوي، أساتذة الأشعة التشخيصية بالجامعة، إلي جانب الدكتور حسني سيد عبد الغني، أستاذ الأشعة التشخيصية بجامعة المنيا، كما خضعت الدراسة أيضًا لإشراف كل من الدكتور عبد الكريم حسن عبد الله، والدكتور مصطفي الشرقاوي، والدكتور عمرو فاروق مراد، أساتذة الأشعة التشخيصية بالجامعة، والدكتور فيرناندو سانتياجو، رئيس قسم الأشعة التداخلية بجامعة برشلونة الموحدة بإسبانيا.



جامعة أسيوط

وأضاف الدكتور طارق الجمال أن هذا التطور الهائل والسريع في وسائل التصوير الطبي مثل الأشعة المقطعية متعددة المقاطع والرنين المغناطيسي والتي تساعد في تشخيص أنواع الأورام بدقة وتقوم بتوجيه الطبيب لمكان الورم بدقة أثناء إجراء الكي الحراري وكذلك أخذ عينة من الورم، وقد أثبتت تقنيات الكي الحراري فعاليتها وتأثيرها الواضح في علاج مختلف أنواع الأورام وفي تخفيف الآلام عن مرضى الأورام الذين يعانون من أورام ثانوية في العظام، وذلك إلى جانب اعتبارها من التقنيات السهلة والآمنة جدًا ومن الممكن إجرائها للمريض وخروجه في نفس اليوم دون الحاجة للبقاء لفترة طويلة في المستشفي كما في حالات التدخل الجراحي.



ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفي الشرقاوي أن هذه الرسالة تعد الأولى من نوعها التي تتناول التطبيق العملي لاستخدام تقنيات التدخل المحدود بالكي الحراري مصحوبًا بالحقن الأسمنتي في أورام الجهاز العضلي الهيكلي والتي أثبتت فعاليتها وتأثيرها الواضح في علاج هذه الورام بنوعيها الحميدة والخبيثة خاصةً في حالات ثانويات العظام مع حدوث تحسن ملحوظ جدً واختفاء للآلام الشديدة المصاحبة لهذه الأورام في فترة قصيرة.

جامعة أسيوط

وفي السياق ذاته أشار الدكتور عبد الكريم حسن عبد الله أن هذه الدراسة تم إجرائها بمركزين طبيين متخصصين في علاج الأورام وهم مستشفي ( كلينيك برشلونة ) بأسبانيا، والمركز الأوروبي للأورام بميلان بإيطاليا، واشتملت هذه الدراسة علي عدد 122 حالة منها 79 حالة أورام حميدة بالعظام والجهاز العضلي و43 حالة أورام خبيثة وثانويات بالعظام نتيجة لوجود أورام خبيثة أخري مسببة لها، وتم علاج هذه الحالات باستخدام موجات التردد الحراري في عدد 73 حالة أو الكي بموجات الميكرويف في عدد 49 حالة، وتمّ حقن اسمنتي للورم بعد إجراء الكي الحراري في عدد 52 حالة وبعد ذلك تمّ عمل متابعة للحالات علي مدار عام كامل.

