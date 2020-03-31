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محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:10 ص
الريال
الريال
راندا التوني
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سجل سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، وسجل متوسط السعر طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري،4.17 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال بالبنك الاهلي المصري

4.13 جنيه للشراء،4.20 جنيه للبيع

سعر الريال بالبنك التجاري الدولي

4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي ببنك البركة

14 جنيه للشراء،4.24 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية

4.15 جنيه للشراء،4.20 جنيه للبيع

سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي

4.11 جنيه للشراء،4.20 جنيه للبيع

ومن المقرر أن تعقد لجنة مراجعة تسعير المواد البترولية اجتماعها اليوم، وفق المصادر، والتي رجحت تخفيض الأسعار حتى يوليو المقبل في ضوء انهيار أسعار النفط العالمية حاليا وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار. 

وفي يناير الماضي، أبقت اللجنة المسؤولة عن تحديد الأسعار وفقا لآلية التسعير التلقائي والتي شكلت في ديسمبر من العام الماضي، على أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة دون تغيير. 

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وتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار المنتجات البترولية مع إمكانية تحريكها في نطاق ±10% وفقا لتغيرات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار وغيرها من التكاليف.

ومن المتوقع أن تشهد البنوك في مصر تراجع في سعر الريال في ظل توقف الحج والعمرة، والتي كانت تؤدي إلى زيادة الطلب على الريال السعودي.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت وقف رحلات العمرة بشكل مؤقت في ظل انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، منها لزيادة التداعيات.

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