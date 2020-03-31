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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-3-2020

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:40 ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
عبدالهادي أبوطالب
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انخفضت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 698 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 798 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 598 جنيهًا.

فيما بلغ سعر عيار «14» نحو 465 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5584 جنيهًا، والأوقية سجلت 1624 دولارًا في البورصات العالمية.

وتقدم «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 31 -3- 2020، بمحلات الصاغة دون مصنعية، وأسواق المال.

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
عيار 24: 798 جنيهًا 
عيار 22: 731 جنيهًا 
عيار 21: 698 جنيهًا 
عيار 18: 598 جنيهًا 
عيار 14: 465 جنيهًا 
عيار 12: 399 جنيهًا 
ال،ونصة: 24809 جنيهات 
الجنيه الذهب: 5584 جنيهًا 
كيلوالذهب: 797714 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
عيار 24: 823.82 جنيه 
عيار 22: 755.18 جنيه 
عيار 21: 720.86 جنيه 
عيار 18: 617.88 جنيه 
عيار 14: 480.56 جنيه 
عيار 12: 411.91 جنيه 
عيار 9: 308.93 جنيه 
أوقية الذهب: 25621 جنيهًا 
جنيه الذهب: 5767 جنيهًا 
كيلو الذهب: 823821 جنيهًا

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