أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-3-2020

انخفضت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 698 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 798 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 598 جنيهًا.





فيما بلغ سعر عيار «14» نحو 465 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5584 جنيهًا، والأوقية سجلت 1624 دولارًا في البورصات العالمية.





وتقدم «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 31 -3- 2020، بمحلات الصاغة دون مصنعية، وأسواق المال.





أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24: 798 جنيهًا

عيار 22: 731 جنيهًا

عيار 21: 698 جنيهًا

عيار 18: 598 جنيهًا

عيار 14: 465 جنيهًا

عيار 12: 399 جنيهًا

ال،ونصة: 24809 جنيهات

الجنيه الذهب: 5584 جنيهًا

كيلوالذهب: 797714 جنيهًا





أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

عيار 24: 823.82 جنيه

عيار 22: 755.18 جنيه

عيار 21: 720.86 جنيه

عيار 18: 617.88 جنيه

عيار 14: 480.56 جنيه

عيار 12: 411.91 جنيه

عيار 9: 308.93 جنيه

أوقية الذهب: 25621 جنيهًا

جنيه الذهب: 5767 جنيهًا