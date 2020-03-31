أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

سعر اليورو بالبنك الاهلي المصري



سعر اليورو ببنك مصر



سجلت أسعار العملات الأجنبية، استقرارا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، بالبنوك المصرية، وسجل سعر اليورو بالبنك المركزي المصري 17.35 جنيه للشراء، 17.74 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترليني 19.47 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع، والفرنك السويسري،16.40 جنيه للشراء، 16.51 جنيه للبيع.17.29 جنيه للشراء،17.58 جنيه للبيعسعر الجنيه الاسترليني بالبنك الاهلي المصري19.31 جنيه للشراء،19.67 جنيه للبيعسعر الفرنك السويسري بالبنك الاهلي16.36 جنيه للشراء،16.60 جنيه للبيع17.29 جنيه للشراء،17.58 جنيه للبيعسعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر19.31 جنيه للشراء،19.67 جنيه للبيعسعر الفرنك السويسري ببنك مصر16.36 جنيه للشراء،16.60 جنيه للبيعيبدو أن اقتصادات الأسواق الناشئة تشهد في الوقت الحالي تراجعا غير مسبوق في التمويل الخارجي، مع وجود مؤشرات على أن التدفقات الخارجة من صناديق السندات والأسهم في الأسواق الناشئة في الأسابيع الثلاثة الماضية تجاوزت 4% من صافي قيمة الأصول، وعادة ما يحدث في هذه الحالة أن تكون هناك استجابة من قبل صانعي السياسات في الأسواق الناشئة عن طريق بيع الاحتياطيات والسماح بانخفاض في قيمة عملات تلك الأسواق، ولكن مع تفشي وباء "كوفيد-19" والذي وضعنا جميعا أمام مخطط زمني غير معلوم، فقد يتراجع استعداد صانعي السياسات لمواصلة بيع الدولار إلى المستثمرين الذين يتخلصون من الأصول.لذلك قد يكون صانعو السياسات أقرب من أي وقت مضى إلى وضع ضوابط على رؤوس الأموال، مما سيقيد حركتها لأنها تعتبر حركة للأشخاص والبضائع، وفقا لتقرير كتبه ديفيد لوبين، رئيس قسم اقتصاديات الأسواق الناشئة في سيتي بنك، في صحيفة "فايننشال تايمز".