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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد المهدي: كورونا «عرّت» المنظومة الطبية لدول كبرى

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:26 م
الدكتور محمد المهدي،
الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي،
محمود عرفات
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قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، إن الشعور بالدونية لدى بعض المصريين يجعلهم يتصورون أن كل ما هو في الغرب متطوّر وراقي وعظيم، وكل ما لدينا سيئ ومشوّه وعشوائي.

أضاف المهدي، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن المجتمع المصري لديه تماسك اجتماعي وهو ما يهوّن مواجهة أزمة كورونا، أما في الغرب فهم يواجهون الأزمة بمفردهم.

وتابع أن مصر بها ظواهر جيدة جدًا، ففي بعض القرى توجد حالة تكافل عظيمة فيما بينهم، مؤكدًا أن أزمة كورونا عَرّت الكثير من الدول التي كانت تتباهى بمنظومتها الطبية وتبين أن نظامها الصحي مهترئ.

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