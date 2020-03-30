إحالة «جمل» للجنايات لحيازته مواد مخدرة بالشرابية

أحالت نيابة الشرابية الجزئية، اليوم الإثنين، تاجرًا إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاتجارفي المواد المخدرة مثل "الفودو، الهيروين المخدر".كان قسم شرطة الشرابية قد تلقى معلومات مفادها قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبالتحريات تبين صحة المعلومات، وتم ضبط "ياسر. ج"، شهرته "جمل"، وبحوزته 900 جرام فودو، كمية من الهيروين المخدر وزنت 600 جرام، ومبلغ مالى 2200، وهاتف محمول.وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم.