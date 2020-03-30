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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حزب المصريين: الرئيس السيسى ينتصر لأبطال حرب كورونا من الأطباء

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:31 ص
لدكتور حسين أبو العطا
لدكتور حسين أبو العطا
حسين العمدة
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أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يبهرنا بمواقف محترمة في أي أزمة، مشيرًا إلى أن توجيهات السيسي بزيادة بدل المهن الطبية 75%، وصرف مكافآت للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر جاءت في وقتها.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان له، الأطباء هم أبطال حقيقيين في معركة فيروس "كوفيد-19" والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تدعم جهود الأطباء، وتقدم لهم كل الدعم ومنظر لهم بكل فخر واحترام.

وتابع: "مصر تدير أزمة فيروس كورونا المستجد بكل حرفية وكفاءة بفضل جهود مضنية من قبل الأطقم الطبية والتمريض واضعين حياتهم على اكتافهم في سبيل مواجهة فيروس لعين يسعي لحصد أرواح المصريين، فضلًا عن أن رواتب وحوازف الأطباء لا تليق بما يقدمونه وهذا ما ادركه الرئيس السيسي سريعًا وذهب لتصحيح هذا الأمر غير اللائق بمدى تضحياتهم".

وأشار إلى أن مصر ستهزم هذا المرض اللعين بهذه الروح العظيمة الواضحة للجميع من الأطباء، مؤكدًا أن الأطباء أثبتوا للعالم كله أن الطبيب المصري هو الأفضل في العالم بشكل عملي من خلال وصول مصر لأقل نسبة وفيات في العالم في فيروس كورونا.

وأكمل رئيس حزب المصريين، أن منظمة الصحة العالمية تشيد بأداء الدولة المصرية في حرب كورونا والأطباء والتمريض المصري العظيم، مقدمًا التحية والاحترام لهم لما يقدمونه من غالي ونفيس في سبيل إنقاذ المصريين وهزيمة فيروس كورونا المستجد اللعين.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والسيد مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا مجمل التداعيات في هذا الصدد.

وأعرب الرئيس خلال الاجتماع عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2.25 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

كما وجه الرئيس السيسي بصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حاليًا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.

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