«غدًا في العاشرة صباحًا».. الباز يدشن مبادرة للتبرع بالدم لصالح معهد الأورام

دشن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مبادرة للتبرع بالدم لصالح معهد الاورام بسبب حاجة المرضى الملحة للدم.وقال الباز في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إنه سيتوجه غدًا الإثنين إلى معهد الأورام في تمام الساعة العاشرة صباحًا، مع فريق عمل برنامج "90 دقيقة" للتبرع بالدم لصالح المركز.ودعا الباز المواطنين للانضمام إليه غدًا للتبرع بالدم في المعهد القومي للأورام؛ لدعم مرضى السرطان، حتى لا تحدث كارثة بسبب نقص الدم.يُشار إلى أن المعد القومي للأروام يعاني من نقص الدم، بسبب قلة حملات التبرع بالدم بسبب حظر التجوال المطبق ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.