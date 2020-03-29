سر إعجاب محمد على كلاى بـ جمال عبدالناصر.. ولهذا السبب طلب لقاءه

بعد أن أشهر الملاكم العالمي محمد علي كلاي إسلامه جاء للقاهرة وأدى فيها صلاته رفقة شقيقه "عبدالرحمن"، جاء إلى مصر وأعلن إعجابه بالآثار المصرية ورئيسها جمال عبدالناصر، وطلب مقابلته.

زار بطل الملاكمة العالمي محمد علي كلاي مصر وقضى فيها 15 يومًا، بناء على دعوة الاتحاد العربي للملاكمة، وقت الحرب الباردة وتوتر العلاقات المصرية بالغرب.

وما أن وصل محمد علي كلاي إلى مصر حتى طلب لقاء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتحقق طلبه والتقى بالرئيس الراحل بل قبّل التمثال الذي جسد شخصية "عبدالناصر" أمام مكتبه.

وصرح "كلاي" بعد زيارته للقاهرة والأقصر وأسوان ومحافظة الإسكندرية قائلًا: "الآن رأيت السد العالي الذي سمعت عنه.. والآن أستطيع أن أقرر بحق أن هذا العمل ليس سهلا، وأنه دليل واضح ونموذج مجسم لعظمة الرئيس جمال عبدالناصر".