ضبط 3 مخازن لاحتكار أدوات الوقاية من كورونا بالقاهرة

ألقى رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، اليوم الأحد، القبض على 5 أشخاص لاتجارهم في المستلزمات الطبية والكمامات مجهولة المصدر مستغلين أزمة فيروس كورونا.وتمكن رجال مباحث التموين من ضبط صاحب شركة لتوزيع مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة البساتين، له معلومات جنائية مسجلة، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأيثانول الطبى بقصد إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل الشركة على (750 لترا من مادة الأيثانول المطهر) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، كما عثر أمام الشركة على السيارة ملكه "نصف نقل" مُحملة بـ3800 عبوة من مادة الأيثانول المطهر "معدة للبيع"- 1000 عبوة فارغة معدة للتعبئة.وتم ضبط صاحب مخزن مستلزمات طبية، كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة، لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعُثر بداخل المخزن على (900 ألف قفاز طبى- 11 ألف كمامة طبية- 1350 عبوة "هاند جيل" مطهر وغسول)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.وفي سياق متصل، تم ضبط صاحب محل "ترزى"، كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وعاطل، حال تواجدهما بالمحل ملك الأول وقيامهما بتصنيع الكمامات الطبية "دون ترخيص" أو تصريح من الجهات المختصة، مُستخدمين خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المحل على المضبوطات (جوال بداخله كمية كبيرة من الكمامات المصنعة- ثوب كبير الحجم أزرق اللون)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد تصنيع الكمامات الطبية دون تصريح من الجهات المختصة.كما تم ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة عابدين حال استقلالهم سيارة، وعُثر بداخلها على (11200 كمامة) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، كما تم ضبط شخصين؛ لحيازتهما (330 عبوة تحوى مادة الكحول الإيثيلى- مبلغ مالى) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها- وقيامهما بعرضها للبيع بأسعار مرتفعة بمحيط أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة الجمالية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير محاضر، وتولت النيابة التحقيق.