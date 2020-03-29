رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

2 يونيو الحكم على مدير بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة

الأحد 29/مارس/2020 - 01:35 م
محكمة
محكمة
عادل عبدالعال
طباعة
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن وأمانة سر محمد طه قضية محاكمة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية وآخرين إلى الجنايات بتهمة الرشوة لجلسة 2 يونيو للحكم.

تبين من خلال أمر الإحالة أن المتهمين هم: "صلاح. س، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية ومحمد.ح، شريك بشركة الفتح للمقاولات و"ممدوح. ع"، مدير وشريك بشركة الفتح للمقاولات و"هاني. ح"، شريك بشركة الفتح للمقاولات و"مأمون. ا"، محاسب قانوني و"جمال. ع"، محاسب قانوني و"عيسي. خ"، مدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة لخدمة الممولين، إلى محكمة الجنايات.

كشف قرار الإحالة عن أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما، رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، وطلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتي الرابع بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع مبلغ 30 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتي الرابع وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة علي تلك الشركة. 

أضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الرابع قدموا رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدموا للمتهم الأول بواسطة المتهمين من الخامس إلى السابع مبلغ الرشوة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الخامس إلى السابع توسطوا في جريمة الرشوة. 

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال سامر سامي، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته مفادها طلب وأخذ المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين من الثاني حتي الرابع شركاء متضامنين بشركة الفتح للمقاولات والتجارة والتشييد بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع لأداء عمل من أعمال وظيفته ألا وهي سرعة إنهاء الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات بشان تقدير قيمة الضريبة المستحقة علي الشركة وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة.

أضاف سامر، باستصدار إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تتم بين المتهمين وقد أسفر ذلك الإذن عن تسجيل عدة محادثات هاتفية أكدت صحة ما توصلت إليه التحريات كما أكدت التحريات اتفاق المتهمين من الثاني حتي الرابع مع المتهم الخامس علي تقديم الرشوة للمتهم الأول بواسطة المتهم السادس وعلي أثر ذلك ونفاذا لإذن النيابة العامة قام بضبط المتهم الأول والسادس عقب تسليم مبلغ 30 ألف جنيه مبلغ الرشوة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

وزير الاتصالات: المكالمات والإنترنت للأطباء في المستشفيات مجانًا

الحبس وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

ليس دفاعا عن الأهلي.. سر هجوم مدرب الجونة على حسام غالي

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

وزير التعليم يعلن عن الأجزاء المحذوفة من المناهج للطلاب اليوم

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

«الصحة» تكشف أسباب عزل 10 مراكز فى بعض المحافظات

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

منوعات

رسام يوثق أزمة «كورونا» بأكثر من 60 كاريكاتيرًا ساخرًا (صور)

وفاة أول رضيع جراء كورونا فى أمريكا

فيتنام تغلق أكبر مستشفياتها لتفشي كورونا

صناعة الطيران اليابانية تخسر 9.3 مليار دولار بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
د.أحمد الخميسى
أنطون تشيخوف.. بطولة الأطباء
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نجم الدين الحفنى.. ذاق حلاوة الغِنى بعد شظف العيش
د.كريمة الحفناوى
فيروس كورونا التحديات والتعاون والتكاتف
المزيد

الثقافة

هويدا عطا: أواجه عزلتي بقراءة الروايات العالمية

دائرة ثقافة الشارقة تصدر عددين جديدين من «الشرقية» و«الوسطى»

الأردن تطلق مسابقة «موهبتي في بيتي» و100 جائزة نقدية كل أسبوع

ننشر أسماء الأعمال الفائزة بجائزة «ابن خصيب» الثقافية