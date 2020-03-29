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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

أكثر من 270 مليون مشاهدة.. مستخدمو تيك توك ينشرون الوعى للوقاية من كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 01:33 م
تيك توك
تيك توك
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وسط المخاوف العالمية حول فيروس كورونا المستجد، يتخذ تطبيق تيك توك، المنصة الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة على مستوى العالم، خطوات لمساعدة مستخدميه على تلقي المعلومات الموثوقة التي يحتاجونها للبقاء في أمان، ومن خلال شراكات "تيك توك" مع المنظمات الصحية المختلفة، يساعد التطبيق بشكل فعال في منع انتشار الفيروس وزيادة الوعي عنه، كما يشارك مستخدمي "تيك توك" بالنصائح عن طريق مقاطع الفيديو القصيرة.

يحرص "تيك توك" كذلك على إمداد مستخدميه بالمعلومات الدقيقة من خلال صفحة منظمة الصحة العالمية في التطبيق، والتي تحتوي على إجابات عن الأسئلة الشائعة، وتقدم نصائح وإرشادات حول البقاء بأمان، كما تنفي بعض الشائعات والمفاهيم الخاطئة عن المرض للحفاظ على صحة ورفاهية مجتمعاتها، يمكن للمستخدمين الوصول إلى الصفحة بالبحث عنها، كما يمكنهم أيضًا مشاهدة مقاطع فيديو متعلقة بالموضوع والحصول على معلومات صحيحة من مصادر موثوقة.

وفي إطار تفاعل المنظمات العالمية المختلفة على منصة "تيك توك"، قامت منظمة اليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كذلك ببث مباشر من خلال التطبيق للتوعية عن طرق الوقاية والحماية، والذي حصد أكثر من 230 ألف مشاهدة.

وتطبيقًا لمسئوليتها المجتمعية، تبرعت "تيك توك" بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لصندوق الاستجابة التابع لمنظمة الصحة العالمية، والذي يقوم بإرسال الإمدادات الأساسية إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية، وإمداد المجتمعات بأحدث المعلومات الموثوقة، بالإضافة إلى تسريع الجهود لاكتشاف العلاجات أو اللقاحات اللازمة للفيروس.

وأطلق "تيك توك"، كذلك في خطوة لتشجيع الترابط ونشر الوعي حول طرق الوقاية، تحدي # معا ضد الكورونا، والذي حصد أكثر من 270 مليون مشاهدة، وشارك فيها العديد من المشاهير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فعلى سبيل المثال، قامت الفنانة سمية خشاب بمشاركة جمهورها بفيديو عن الحقائق الهامة بشأن انتشار الفيروس ونصائح الوقاية، كما انضمت ريا أبي راشد كذلك، بكونها شخصية مؤثرة في جميع أنحاء المنطقة وفي الغرب أيضًا، إلى التحدي لتجمع مجموعة من الفنانين والفنانات للتوعية عن المرض، والتي كانت من بينهم مايا دياب الفنانة اللبنانية. انضمت أيضًا الدكتورة رنا عامر خبيرة التغذية بمقطعي فيديو قصيرين في التحدي، أحدهما يكشف عن كيفية مكافحة انتشار الفيروس، والذي تضمن أيضًا نصائح لمستخدمين آخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما يهدف الثاني إلى التثقيف حول الاحتياطات وماذا يجب عليك شراؤه من الصيدلية.

ومن جانبه، أشار هاني كامل، مدير عمليات المحتوى في تيك توك بشمال إفريقيا "نسعى دائمًا في "تيك توك" من خلال شراكتنا مع المنظمات الصحية الموثوقة بما في ذلك منظمة الصحة العالمية واليونيسيف إلى دعم مستخدمينا بتوفير المعلومات الدقيقة لمنع تفشي فيروس كورونا والحفاظ على صحة ورفاهية مجتمعاتنا. كما نحاول في هذه الأوقات الصعبة المساهمة بطرق إيجابية ومفيدة، ولهذا السبب أطلقنا مبادرات وتحديات داخل التطبيق لزيادة الوعي حول طرق الوقاية من المرض، بالإضافة إلى تشجيع الأشخاص على البقاء في المنزل".

وطبقًا لإرشادات منظمات الصحة العالمية التي تشجع على ممارسة غسل اليدين كواحدة من أبسط الطرق للحماية من الفيروس، أطلق تطبيق "تيك توك" تحدي handwashsong#، والذي لقى بالفعل اهتمامًا كبيرًا من المستخدمين وشاركت فيه الفنانة هالة مرزوق، ومقدم البرامج أحمد صلاح، يقوم التحدي على تصوير أغاني تدوم لمدة 20 ثانية وهم يغسلون أيديهم، وحصد أكثر من 2 مليون مشاهدة حتى الآن.

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