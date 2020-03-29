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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

لشراء سلع وتوزيعها.. برلمانى يتبرع براتب 4 أشهر

الأحد 29/مارس/2020 - 12:14 م
محمد إسماعيل
محمد إسماعيل
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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حرص النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، على مواجهة احتكار بعض التجار للسلع الغذائية، واستغلال أزمة فيرس كورونا المستجد ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، من خلال إطلاقه مبادرة لتوزيع السلع على غير القادرين من أبناء الدائرة والمناطق المجاورة، في ظل الظروف الراهنة والتصدي لجشع بعض التجار.

وأعلن إسماعيل، في بيان، التبرع براتب مجلس النواب لمدة 4 أشهر، وتوجيه كل الأموال التي كانت مخصصة لإقامة أنشطة أو حفلات في الدائرة لدعم مبادرة شراء السلع وتوزيعها على المواطنين غير القادرين، مؤكدا أنه بالفعل بدأت المبادرة في نشاطها، حيث تم توزيع السلع الاستراتيجية على بعض المواطنين، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات ينعكس على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وفي نفس الوقت لمساندة القرارات اليى اتخذتها الدولة لحماية الفئات غير القادرة.

وأكد إسماعيل، أن المبادرة مستمرة في عملها، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، لافتا إلى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة جدا في الأزمة الراهنة، وهناك تضافر لكافة المؤسسات وخطوات استباقية على أرض الواقع، وعلى المجتمع المدني أن يكون له دور في مساندة هذه الإجراءات والوقوف بجانب الدولة ودعمها، مشيدا بما يبذله الأطباء من تضجيات في هذه الأزمة، وأنهم بمثابة جنود في أرض المعركة.

وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين البقاء في المنازل لحين انتهاء هذه الأزمة، داعيا المجتمع المدني للمساهمة والمشاركة في تخطي هذه الأزمة، والتصدي لجشع التجار ممن يستغلون الأزمات ويسارعون في رفع الأسعار.

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