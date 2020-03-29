إلغاء التدابير الاحترزاية لـ7 متهمين بنشر أخبار كاذبة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 7 متهمين في القضية رقم 1413 لسنة 2019، حصر أمن الدولة والمتهمون فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.وأسندت النيابة للمتهمين: أ.ع، م ب، م. م، إ م، م. ش، م.ك، ع. أ، عدة تهم منها ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.