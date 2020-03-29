البنك المركزي «يحدد» عمليات السحب والإيداع النقدي اليومي مؤقتًا

وضع البنك المركزي المصري، لفترة مؤقتة، حدًا يوميًا لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، ويستثنى الشركات وما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.وأوضح "المركزي"، في بيان، أن قراره ضمن الإجراءات في إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدر، ودعمًا لذلك وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات، خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزامًا بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.ودعا البنك المركزي المصري، المواطنين إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول، والتي أصبحت متاحة للجميع، مشيرًا إلى أن جميع البنوك ألغت المصاريف المصاحبة للتحويلات، واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية للتيسير علي المواطنين.