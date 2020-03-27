هولندا تسجل 112 حالة وفاة جديدة بكورونا و1172 إصابة

أعلنت هولندا عن تسجيل 112 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1172 إصابة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفق قناة العربية الإخبارية.وكان قد أعلن معهد الصحة العامة الهولندي، يوم الأربعاء الماضي، اكتشاف كورونا في مياه الصرف الصحي في بعض أنحاء هولندا، على الرغم من إعلانه سابقًا أن أن انتشار الفيروس بدأ يتباطأ في البلاد.وأشار المعهد إلى أن اختبارات الحمض النووي أكدت وجود الفيروس في مياه الصرف الصحي في مدينة تيلبورج جنوب البلاد وبلدة مجاورة تقع في المنطقة الهولندية الأكثر تضررا وكذلك في العاصمة أمستردام.وأوضح أن أعراض المرض التي يسببها الفيروس يمكن أن تشمل الإسهال لدى بعض المرضى ويمكن الكشف عن الفيروس في النفايات البشرية لبعض المرضى المصابين، ويرتدي عمال الصرف الصحي الهولنديون بالفعل ملابس واقية لحمايتهم من فيروس كورونا.