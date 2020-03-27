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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب بمليون و478 ألف جنيه

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:05 م
أمن المنافذ
أمن المنافذ
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، من شن عدة حملات أمنية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع- قطع غيار سيارات- مواد كيماوية- أدوية بيطرية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي مليونا و478 ألفا و499 جنيها.

وفى مجال الأمن العام تم ضبط 19 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، ودخول دائرة جمركية بدون تصريح، ومخالفات مسطح مائى، وانتهاء فترة التصريح، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 154 حكما قضائيا متنوعا.
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وتم ضبط 173 مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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