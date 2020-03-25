في ساعاته الأولى.. شباب الوراق يخالفون قرار الحظر بكرة القدم

استغل مجموعة من الشباب بمنطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، خلو الشوارع من المواطنين والمواصلات العامة، ليتخذوا الشارع ملعبًا لكرة القدم، على الرغم من تحذيرات الحكومة بفرض حظر التجوال في الشوارع بدءًا من السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.والتزم سكان الوراق بفرض حظر التجوال في تمام السابعة، وسادت حالة من الهدوء في شوارع المنطقة الشعبية، كما التزمت المحال بغلق أبوابها في الموعد المحدد عدا محال البقالة والمخابز والصيدليات.وأعلن مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي صباح أمس الثلاثاء، عن أنه بداية من اليوم الأربعاء يتم تطبيق حظر التجوال على المواطنين في الأماكن العامة بدءًا من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.