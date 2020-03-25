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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

في ساعاته الأولى.. شباب الوراق يخالفون قرار الحظر بكرة القدم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:42 م
شباب الوراق
شباب الوراق
آية سالم - عبدالله هشام
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استغل مجموعة من الشباب بمنطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، خلو الشوارع من المواطنين والمواصلات العامة، ليتخذوا الشارع ملعبًا لكرة القدم، على الرغم من تحذيرات الحكومة بفرض حظر التجوال في الشوارع بدءًا من السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

والتزم سكان الوراق بفرض حظر التجوال في تمام السابعة، وسادت حالة من الهدوء في شوارع المنطقة الشعبية، كما التزمت المحال بغلق أبوابها في الموعد المحدد عدا محال البقالة والمخابز والصيدليات.

وأعلن مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي صباح أمس الثلاثاء، عن أنه بداية من اليوم الأربعاء يتم تطبيق حظر التجوال على المواطنين في الأماكن العامة بدءًا من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

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