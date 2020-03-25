«رجال الأعمال»: مبادرة دعم القطاع الصناعى تشمل «الزراعى»

أكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه تلقى اتصالا من السيد القصير، وزير الزراعة، يؤكد له موافقة البنك المركزي على سريان مبادرة الـ100 مليار لدعم قطاع الصناعة على القطاع الزراعي.وأكد عيسى، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المبادرة تشمل محطات التعبئة والثلاجات والثروة السمكية والداجنة والحيوانية من حجم عمل ٥٠ مليون إلى مليار جنيه بعائد بسيط متناقص (مقدار ٨٪).وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن مبادرة الشركات برأس مال حتى 50 مليون جنيه بعائد بسيط ومتناقص 5٪ ستسري أيضا على شركات القطاع الزراعي، متقدما بالشكر إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي، والسيد القصير وزير الزراعة والثروة الحيوانية.