«بورسعيد»: لا داعي للازدحام على الأسواق وتخزين المواد الغذائية

ناشد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المواطنين بعدم الازدحام بالأسواق، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد وفرة كبيرة في جميع المواد التموينية والغذائية وأن هناك حملات رقابة مشددة من جانب أجهزة مديرية التموين ومباحث التموين للتعامل مع أي حالات رفع أسعار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.وأضاف المحافظ -في بيان له اليوم- أن كافة السلع تضخ في الأسواق بصورة دائمة، لافتا إلى أن الفترة الحالية تتطلب البعد عن التجمعات وتطبيق السلوكيات الإيجابية المنظمة خاصة فى هذا الوقت بعدم شراء كميات كبيرة من الأسواق بغرض تخزينها.وأشار إلى ضرورة منع التكدس والازدحام فى الأسواق أو المخابز واتباع التعليمات الواردة في هذا الشأن ضمن خطة المحافظة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأثنى المحافظ على وعي المواطن خلال هذه الفترة الحرجة والاستفادة من دروس الدول الأخرى وذلك تجنبا لنشر الوباء كما حدث بعدد من البلدان، وشدد على التزام المنازل وعدم النزول إلا للضرورة حفاظا على حياة الجميع وإعلاء للمصلحة العامة.