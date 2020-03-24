«الصحة العالمية»: مصر من الدول القليلة التي رصدت مبالغ ضخمة لمواجهة «كورونا»

أكد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رصدت مبالغ لا يستهان بها لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن مصر من الدول القليلة التي رصدت مبالغ مالية ضخمة تبلغ 100 مليار جنيه.وأضاف جبور، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، يجب أن يكون كل شخص مصري مسؤول في هذه الظروف كما تلتزم الدولة بمسؤوليتها، موضحا أن مدير عام منظمة الصحة العالمية أكد أنه من الخطر المميت أن تعتقد أي دولة في العالم أنها لن تصاب بكورونا.