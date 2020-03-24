«الداخلية» تبدأ تنفيذ قرار «الوزراء» بالإغلاق وحظر التحرك

أعلنت وزارة الداخلية البدء في تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة.وأهابت «الداخلية» في بيان لها، بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار "وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة؛ لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وستتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين".