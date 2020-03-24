تشكيل لجنة هندسية لفحص عقار إمبابة المنهار

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة هندسية لفحص عقار إمبابة المنهار جزئيا، والذي أسفر عن مصرع عروس وإصابة والدتها وشقيقتها.كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بانهيار عقار سكني جزئيا بمنطقة مساكن ناصر بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وتبين وجود انهيار جزئي بسقف العقار وتم إخلاء العقار، ونتج عن الانهيار مصرع فتاة وإصابة شخصين آخرين من أسرتها.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.