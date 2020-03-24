فرج عامر يثمن طرح «الإنتاج الحربي» منتجات تعقيم و100 ألف كمامة يوميًا

ثمن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي، بقيادة الدكتور محمد العصار، من دعم للدولة في جهودها الكبيرة لمحاربة فيروس كورونا المستجد.واعتبر عامر، في بيان اليوم، نجاح وزارة الإنتاج الحربي في طرح منتجات تعقيم بجميع منافذ الوزارة الـ18 من أهمها كحول إيثيلي 70%؜ و"هيبوكلوريت الصوديوم" والكلور ومطهرات أخرى لمحاربة فيروس كورونا، والبدء اليوم في تصنيع "الكمامات الواقية" بانطلاق خط إنتاج بطاقة 40 ألف قطعة يوميًا، ترتفع إلى 100 ألف بنهاية الأسبوع، لتؤمن للمواطن المصري وسائل وقاية من الفيروس بدون التعرض لاستغلال البعض، بمثابة ضربة موجعة تقضي على مافيا الاستغلال البشع والحرام لكل من حاولوا الثراء الفاحش بسبب استغلالهم احتياجات المصريين من هذه المستلزمات لاستخدامها للوقاية من مخاطر فيروس كورونا.وقال عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قوية وقادرة على مواجهة كل من تسول له نفسه المتاجرة في مثل هذه الأزمات واستغلالها من أجل الثراء الفاحش على حساب المصريين، معلنًا تأييده التام للتدخل السريع من وزارة الإنتاج الحربي لتوفير جميع مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا وبأسعار مناسبة لجميع المصريين.