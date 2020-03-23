وصفة اقتصادية لعمل مطهر صحي (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك وصفة بسيطة جدًا واقتصادية لعمل مطهر صحي وفعال في المنزل للهروب من جشع التجار ومغالاتهم في الأسعار.وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الوصفة عبارة عن إضافة فنجان من القهوة للتر من المياه وإضافة 2 ليمونة عليه، مؤكدًا أنها وصفة فعالة وقوية.وحذر تامر أمين، من تخفيف الكلور بأي مادة أخرى سوى المياه، مؤكدًا أن تخفيفه بالخل أو الكحول يحوله إلى مواد سامة وخطيرة.