محافظ البحر الأحمر يكشف موعد خروج آخر سائح من الغردقة

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن هناك التزاما من مواطني البحر الأحمر بقرارات الدولة، ولا توجد مخالفات، لافتا إلى احتكاك المواطنين بالأجانب لفترات طويلة كون لديهم وعي بخطورة أزمة كورونا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، مع الدكتور محمدالباز، أنه لا يوجد تكالب من الناس على المنتجات ولا يوجد مخالفات، موضحًا أن هناك التزاما كاملا بعد الساعة 7 مساء بكل قرارات مجلس الوزراء.وتابع "حنفي": أن آخر سائح سيخرج من الغردقة 1 أبريل المقبل، وبعدها سنبدأ العزل الصحي 14 يوما للعاملين بقطاع السياحة.وواصل: "لو التزمنا وكان في وعي سنستعيد السياحة بأضعاف الأرقام الحالية، لأن هيكون في ثقة في الإجراءات اللي اتخذتها الإدارة المصرية تجاه كورونا".