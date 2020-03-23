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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. الحكم في دعوى تطالب أحمد عز بدفع 43 ألف إسترليني لتوأمه

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:07 ص
أحمد عز وزينة
أحمد عز وزينة
داليا عبد الباسط
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تُصدر محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الإثنين، الحكم في دعوى جديدة أقامها معتز الدكر محامي الفنانة زينة، يطالب فيها الفنان أحمد عز بدفع المصاريف الدراسية لطفليه زين الدين وعز الدين عن عامي 2018 و2019 والبالغة 43 ألف جنيه إسترليني.

وكانت قد قضت محكمة أسرة مدينة نصر في وقت سابق، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه "زين الدين وعز الدين" من الفنانة زينة.

واستند محامي الفنانة زينة في دعواه بتحديد قيمة المصاريف الدراسية للفنان أحمد عز إلى الأعمال السينمائية للمدعى عليه، وحجم ثروته، مشيرا إلى أن قيمة المصاريف بالعملة الأجنبية، يرجع إلى أن المدارس الملتحق بها طفلاه مدارس دولية لا تقبل إلا بعملات أجنبية.

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