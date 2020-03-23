«عاشور» عن رفض سلفيين لغلق المساجد: «تدين مغشوش»

علق الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي والأكاديمي لمفتي الديار المصرية، على مخالفات بعض المساجد لتعليق الصلوات لمدة أسبوعين، ودعوات بعض السلفيين لإقامة الصلاة، قائلًا: «هؤلاء هم دعاة الفتنة ويظنون أنهم يملكون صكوك الجنة والغفران».وأضاف «عاشور»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية «العربية الحدث»: «تدينهم مغشوش ومنقوص، وهم يضرون الناس ولا ينفعوهم، لأنهم لا يخافون على حياة الناس».وأكد «عاشور» أن مصلحة الساجد مقدمة على المساجد والإنسان قبل البنيان، ليس ذلك فقط بل إن الإنسان قبل الأديان، متسائلًا: «كيف سيكون للدين معنى إذا فقد الإنسان حياته؟ كيف سيكون هناك تكليف والمكلف غائب للضرر الذي ألم به؟».وأردف: «هؤلاء لا يعرفون الأحكام الشرعية، ويصدرون الفتاوى وفقًا لأهوائهم الشخصية، أما الإسلام يحفظ حياة البشر، والرسول عفا المسلمين من أداء الصلاة وقت هطول المطر فما بالنا بالوباء المنتشر؟».وتابع: «هؤلاء لا يعرفون فقه الدولة ولا فقه الأمة، فهم منفلصون عن الواقع وهم يغشون الناس، ويفسرون القرآن بهواهم».