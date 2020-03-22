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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عالم بلجيكي يكشف موعد انحسار كورونا في مصر

الأحد 22/مارس/2020 - 08:34 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
أحلام عبدالرحمن
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قال مارك فان رانست، عالم فيروسات بلجيكي وأحد المشاركين في اكتشاف علاج سارس، إن فيروس كورونا لا يمكنه العيش على الأسطح في درجة حرارة ما بين 25 درجة، و30 درجة.

وأضاف خلال فيديو مسجل لبرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن درجة الحرارة لا تشفي من الفيروس ولا تقضي عليه داخل الجسم.

ولفت إلى أن مصر لو التزمت بالإجراءات قد تتمكن من القضاء على الفيروس خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وأردف: "في بلجيكا نحتاج لمدة 10 أسابيع للحد من الانتشار، وإذا لم يتم اكتشاف مصل للفيروس قبل أكتوبر ستعود بلجيكا للحجر الصحي".

وأوضح أن سبب استمرار الفيروس حتى في البلاد العربية الحارة، يرجع إلى أن الفيروس لا يعيش في الأماكن الحارة المفتوحة، أما الأماكن المغلقة والتي بها مكيفات، فيمكنه الحياة فيها.

وأردف: "من 25 إلى 30 درجة تقضي على الفيروس على الأسطح، مع استمرار احتمالية انتقاله باللمس أو عبر الرذاذ، والبلاد الحارة لن تقضي على الفيروس، لكن ستحد من انتشاره".

وكشف عدم تفاؤله بشكل إنتاج لقاح للفيروس، قبل نوفمبر المقبل.

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