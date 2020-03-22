نيرمين الفقى تنتقد محتكرى المطهرات بسبب «كورونا»

انتقدت الفنانة نيرمين الفقي أصحاب الصيدليات الذين يستغلون الأزمات، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا واحتكار المستلزمات الوقائية والمطهرات.‏وشاركت نيرمين الفقي جمهورها ومتابعيها، فيديو، عبر صفحتها على موقع «إنستجرام»، معلقة: «إنها مثل عدد من المضطرين للنزول يوميًا لمزاولة أشغالهم، ‏ومع ذلك فهي لا تجد قفازات اليد والأقنعة المعقمة بسهولة بسبب جشع بعض الصيادلة في احتكار هذه الأشياء الأساسية والواجب ‏استخدامها خلال الأزمة».‏وأضافت: «البلد عملت اللي عليها ولسه بتعمل وإحنا أكتر من ١٠٠ مليون، إحنا لازم نعمل اللي علينا، مع الاعتبار أن فيه صيدليات مفيش حاجة يقدروا يعملوها، بس لازم نكون إيد واحدة، ونعدي الأزمة دي على خير، ربنا يسترها معانا».وشددت الفنانة نرمين الفقي على ضرورة التكاتف للعبور من الأزمة الراهنة، مناشدة أصحاب الصيدليات في عدم استغلالها للكسب غير ‏المشروع من وراء بيع المستلزمات الوقائية والمطهرات بأضعاف أثمانها، مستغلين احتياج الناس إليها.‏