آمنة نصير: خطاب السيسي اشتمل على كافة جوانب الأخلاق

قالت النائبة آمنة نصير، إن اللقاء بالرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اتسم بالبعد الأخلاقي ومسئولية رئيس الدولة، واتسم بالبعد الإنساني لأصحاب المعاشات، واتسم بالقوة بعيدا عن الشدة.وأضافت خلال مداخلة تلفزيونية، أن كل جوانب الأخلاقيات وجدت اليوم فى خطاب الرئيس السيسي بكل القضايا التى عرضها، ولابد للمصريين أن يدركوا أن مصر غير موجود مثيل لها بكوكب الأرض كله.وتابعت: علينا أن نرعى ما أمرنا الله به وهو حماية النفس البشرية من أي أذى عن سوء فهم أو استهتار، وأناشد الناس جميعًا أن يدركوا قيمة الوطن حتى نمر من هذه الأزمة التى أصابت الإنسانية