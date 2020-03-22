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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

آمنة نصير: خطاب السيسي اشتمل على كافة جوانب الأخلاق

الأحد 22/مارس/2020 - 08:16 م
النائبة آمنة نصير
النائبة آمنة نصير
أحمد عبد الرازق
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قالت النائبة آمنة نصير، إن اللقاء بالرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اتسم بالبعد الأخلاقي ومسئولية رئيس الدولة، واتسم بالبعد الإنساني لأصحاب المعاشات، واتسم بالقوة بعيدا عن الشدة.

وأضافت خلال مداخلة تلفزيونية، أن كل جوانب الأخلاقيات وجدت اليوم فى خطاب الرئيس السيسي بكل القضايا التى عرضها، ولابد للمصريين أن يدركوا أن مصر غير موجود مثيل لها بكوكب الأرض كله.

وتابعت: علينا أن نرعى ما أمرنا الله به وهو حماية النفس البشرية من أي أذى عن سوء فهم أو استهتار، وأناشد الناس جميعًا أن يدركوا قيمة الوطن حتى نمر من هذه الأزمة التى أصابت الإنسانية

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