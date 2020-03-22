باحثون: اضطرابات الجهاز الهضمي عرض جديد لكورونا

لماذا يسبب مرض كورونا أعراضًا هضمية؟

ما هي الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا؟

توصلت دراسة حديثة إلى أن مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء وفقدان الشهية قد تكون أحد أعراض فيروس كورونا المستجد، وفقًا لما ذكره موقع «ديلي ميل» البريطاني.ووجدت دراسة أجريت على 204 مريضًا في ووهان، وهي نقطة الصفر لتفشي COVID-19 أن 99 مريضًا أي 48.5 %، ذهبوا إلى المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي كمرضهم الرئيسي.وكان فقدان الشهية لأكثر من 83 في المائة، والإسهال لـ 29 في المائة، من الأعراض الرئيسية للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.وتشمل مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى التي تم الإبلاغ عنها القيء وآلام البطن، وعسر الهضم بشكل كبير.كما عانى معظم المرضى من مشاكل في الجهاز التنفسي - مثل السعال الجاف المستمر أو صعوبة في التنفس - بالإضافة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، لكن سبعة مرضى في الدراسة أظهروا أعراض الهضم فقط.تم فحص الدراسة التي أجراها باحثون صينيون من قبل أكاديميين آخرين ونشرت هذا الأسبوع في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي.يعتقد باحثون صينيون أن COVID-19 يبدو أنه يسبب أعراضًا في الجهاز الهضمي لأن SARS-CoV-2 يشبه SARS-CoV ويمكنه غزو جسم الإنسان عن طريق الارتباط بمستقبل إنزيم أنجيوتنسين.ويمكن أن يتسبب ذلك في إصابة أنسجة الكبد بجعل الكثير من خلايا الكبد، تسمى خلايا الكبد، مشتقة من الأوعية في القناة الصفراوية.ويضيف الباحثون، أن من بين 105 مريضًا لا يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي، هناك 85 مريضًا يعانون فقط من أعراض تنفسية، و20 لم يكن لديهم أعراض تنفسية ولا في الجهاز الهضمي.ويقول العلماء إن المرضى الذين ليس لديهم أعراض في الجهاز الهضمي في هذه الدراسة كانوا أكثر عرضة للشفاء.بمجرد أن يصاب شخص ما بفيروس COVID-19، قد يستغرق الأمر ما بين يومين و14 يومًا، أو حتى أطول، حتى يظهر عليه أي أعراض- ولكن يظل معديًا خلال هذا الوقت.وتشمل العلامات سيلان الأنفو والسعالو والتهاب الحلقو والحمى، وارتفاع درجة الحرارة، وستتعافى الغالبية العظمى من المرضى من دون أي مشاكل، ولن يحتاج الكثير منهم إلى مساعدة طبية على الإطلاق.وفي مجموعة صغيرة من المرضى، الذين يبدو أنهم من كبار السن أو الذين يعانون من أمراض طويلة المدى، يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب الرئوي.