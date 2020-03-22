رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط ترويج 1520 طربة حشيش وكيلو كوكايين في مطروح

الأحد 22/مارس/2020 - 12:59 م
حشيش
حشيش
عمرو المزيدي
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة مطروح من ضبط عصابة ترويج مخدرات، وبحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر قبل ترويج تجارتهم بالمحافظ، مستغلين في ذلك الدروب الصحراوية الوعرة بالحدود الغربية.

تم ضبط المتهمين -شقيقين- بالقرب من منطقة سكنهما، وكان أحدهم بحوزته 1520 طربة لمخدر الحشيش وزنت 221،500 كيلو جرام، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت واحد كيلو جرام، و100.000 قرص مخدر، وبندقية آلية، و120 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، و3 خزن لأسلحة نارية، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة والسلاح النارى والذخائر بقصد الاتجار مشاركةً مع شقيقه الهارب، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وقدرت قيمة المواد المخدرة 20 مليون جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«غيروا الراوتر».. وزير الاتصالات يوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

«الوزراء»: عزل أى منطقة تفشى فيها «كورونا»

الجزائر تدخل المرحلة الثالثة من تفشي كورونا

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

الصور

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

الأكثر قراءة

«قومي البحوث» ينفي تحديد مدة زمنية لإنتاج لقاح مضاد لكورونا

«الوزراء»: عزل أى منطقة تفشى فيها «كورونا»

12 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

«غيروا الراوتر».. وزير الاتصالات يوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

منوعات

توافد الآلاف لرؤية الشعلة الأولمبية باليابان رغم انتشار كورونا

أمازون ترفع أجور الساعات الإضافية لعمال المخازن

تقنية جديدة لاكتشاف الأغذية الفاسدة

زلزال قوته 5.3 درجة يضرب كرواتيا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لا شىء يهزم الإنسان
ماجد حبته
جزيرة قطر.. وأوقاف مصر
نرمين يسر
ميتتان لفتاة واحدة
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
المزيد

الثقافة

لم يأت

أنشودة العام الجديد

ما يختلفوش ف لهْجه إلى أمّى وإليها فقط

امرأة اللؤلؤ