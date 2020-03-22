إحباط ترويج 1520 طربة حشيش وكيلو كوكايين في مطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة مطروح من ضبط عصابة ترويج مخدرات، وبحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر قبل ترويج تجارتهم بالمحافظ، مستغلين في ذلك الدروب الصحراوية الوعرة بالحدود الغربية.تم ضبط المتهمين -شقيقين- بالقرب من منطقة سكنهما، وكان أحدهم بحوزته 1520 طربة لمخدر الحشيش وزنت 221،500 كيلو جرام، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت واحد كيلو جرام، و100.000 قرص مخدر، وبندقية آلية، و120 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، و3 خزن لأسلحة نارية، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة والسلاح النارى والذخائر بقصد الاتجار مشاركةً مع شقيقه الهارب، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وقدرت قيمة المواد المخدرة 20 مليون جنيه.