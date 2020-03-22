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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار سعر صرف الدولار اليوم بالبنوك المصرية

الأحد 22/مارس/2020 - 11:33 ص
الدولار
الدولار
راندا التوني
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ننشر لكم تفاصيل سعر الدولار اليوم، حيث استقر خلال تعاملات اليوم الأحد في البنوك، وفق تحديث يومي تقدمه "الدستور"، مسجلة متوسط سعر بالبنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي


15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

بنك مصر

15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

البنك العربي الإفريقي الدولي

15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي

15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

وعلى الصعيد العالمي، فإن 39 بنكا مركزيا حول العالم خفض الفائدة في أسبوع واحد، في واقعة أخرى غير مسبوقة.

وفي الولايات المتحدة، قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب وضع حزمة حوافز اقتصادية تتجاوز قيمتها تريليوني دولار، وفق ما أعلنه المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أمس، وتعادل تلك الحزمة 10% من إجمالي الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة، وضعفي ما تعهدت به الإدارة الأمريكية قبل أقل من أسبوع.

وتونس والأردن أعلنا حظر التجول والإغلاق الكامل للبلاد، ويحذران المواطنين من مغادرة منازلهم إلا في حالات الطوارئ.

ولايات نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي تحذر مواطنيها من الخروج من المنزل، وتحظر السفر لغير الضرورة، وفق ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

بريطانيا تدفع 80% من رواتب العاملين الذين ستضطرهم تدابير العزل إلى التوقف عن العمل مؤقتا، وذلك حتى 2500 جنيه إسترليني للفرد شهريا، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم مما كان له تداعيات اقتصادية.

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