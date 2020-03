إسعاد يونس لغير الملتزمين بالحجر المنزلي: فكر تاني لأنك غالي علينا

View this post on Instagram

قبل ما تنزل من البيت افتكر ان نزولك ممكن يجيب الوباء لأهل بيتك و لكل اللي حواليك. علشان انت و اللي حواليك غاليين علينا خليك قد المسؤلية… خليك في البيت.