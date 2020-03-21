إسعاد يونس لغير الملتزمين بالحجر المنزلي: فكر تاني لأنك غالي علينا

وجهت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، رسالة تحذير لجمهورها للتوعية بخطورة فيروس كورونا المستجد، ودعوتهم للالتزام بالحجر المنزلي.وقالت في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "بكل التحذيرات العالمية التي نراها وفزع العالم كله وتوجيهات الدولة لنا للالتزام بالجلوس في المنزل بردو أنت نازل تقعد مع أصحابك على القهوة تشرب شيشة وتقول نكتة أستسمحك وأنت نازل بص وراك وشوف أهل بيتك ومراتك وأولادك ووالدك ووالدتك وقولهم أنا نازل أجيبلكم وباء".وأضافت: "لو أبوك وأمك مش غاليين عليك فهم غاليين علينا. وأنت نفسك غالي علينا كلنا غاليين على بعض وعايزين نحمي بعض، بدل ما تنزل تسعى على أكل عيشك تنزل تجيب الوباء وترجع وتنشره في العيلة وعيلة العيلة والجيران والحي والبلد كلها تغرق. أستسمحك فكر تاني أنت غالي علينا وأنت وضميرك بقى".